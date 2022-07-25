Вражеский Ка-52 был сбит сегодня, 25 июля. Российский вертолет десантники приземлили выстрелом из ПЗРК "Игла".
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Что известно о российском вертолете Ка-52
Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года. Вертолет имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.
Примерная стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США. Ну что ж, теперь российская армия еще немного обеднела.
Украинское сафари продолжается! Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка-52,
– говорится в сообщении.
ВСУ уничтожили уже более сотни вражеских "птичек"
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а именно с 24 февраля, наши защитники и защитницы сбили 222 российских самолета и, если не учитывать последний Ка-51, 188 вертолетов.
В общей сложности ВСУ ликвидировали уже почти 40 тысяч живой силы оккупантов, превратив в металлолом много вражеской техники. Чаще под удар руки справедливости попадают российские танки и боевые бронированные машины.
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