Вражеский Ка-52 был сбит сегодня, 25 июля. Российский вертолет десантники приземлили выстрелом из ПЗРК "Игла".

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Что известно о российском вертолете Ка-52

Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года. Вертолет имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Примерная стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США. Ну что ж, теперь российская армия еще немного обеднела.

Украинское сафари продолжается! Сечеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка-52,

– говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили уже более сотни вражеских "птичек"

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а именно с 24 февраля, наши защитники и защитницы сбили 222 российских самолета и, если не учитывать последний Ка-51, 188 вертолетов.

В общей сложности ВСУ ликвидировали уже почти 40 тысяч живой силы оккупантов, превратив в металлолом много вражеской техники. Чаще под удар руки справедливости попадают российские танки и боевые бронированные машины.

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