Компания Lucid Motors собиралась представить серийный электрический седан Air на автошоу в Нью-Йорке, но из-за коронавируса его перенесли на весну 2021 года. Поэтому электромобиль представят на отдельной онлайн-презентации 9 сентября.

Производитель уже достраивает в американской Аризоне огромный завод и в придачу к тысячи действующих набирает еще 700 новых работников. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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При этом сейчас активно идет тестирование прототипов, которых Lucid Motors выпустила более 40 штук. После начала серийного производства модели первые версии будут иметь исполнение Dream Edition, которые получат богатое оснащение и иметь аж три електромотра общей мощностью 1013 сил и запасом хода 643 километров.

Електрический седан Lucid Air: смотрите фото компании Lucid

Стало известно, что тяговая батарея в седане даже мощнее чем у 800-вольтного, чем в Porsche Taycan и имеет напряжение в 900 вольт. С такими характеристиками Lucid Air превосходит Tesla Model S, хотя стоит столько же. Ценники в Америке буду превышать 100 тысяч долларов.

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Rimac Automobili планирует выпустить полторы сотни электрических гиперкаров второго поколения. 1914-сильный Rimac C-Two разгоняется до 412 километров в час, а первую сотню будет набирать за 2 секунды.

Смотрите полный выпуск программы "Авто24":