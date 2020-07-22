Компанія Lucid Motors збиралася представити серійний електричний седан Air на автошоу в Нью-Йорку, але через коронавірус той перенесли на весну 2021 року. Тому електромобіль презентують на окремій онлайн-презентації 9 вересня.

Виробник вже добудовує в американській Аризоні величезний завод і на додачу до тисячі чинних набирає ще 700 нових працівників. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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При цьому зараз активно йде тестування прототипів, яких Lucid Motors випустила більше 40 штук. Після початку серійного виробництва моделі перші версії матимуть виконання Dream Edition, які отримають багате оснащення та матимуть аж три електромотра загальною потужністю 1013 сил та запасом ходу 643 кілометрів.

Стало відомо, що тягова батарея в седані навіть потужніша ніж в 800-вольтна, ніж в Porsche Taycan і має напругу в 900 вольт. З такими характеристиками Lucid Air перевершує Tesla Model S, хоча коштує стільки ж.

Цінники в Америці перевищуватиму 100 тисяч доларів.

Також у випуску:

Rimac Automobili планує випустити півтори сотні електричних гіперкарів другого покоління. 1914-сильний Rimac C-Two розганятиметься до 412 кілометрів за годину, а першу сотню набиратиме за 2 секунди.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":