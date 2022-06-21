Золото – важный актив Центробанка России

Пока в ЕС еще не разрабатывают 7 пакет санкций против России. Однако в Евросоюзе уже обсуждают возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Это важно ЕС отключает от SWIFT еще три российских банка

Сообщается, что Дания на закрытой встрече послов ЕС предложила включить в новые санкции против России золото.

По данным Reuters, Европейская комиссия уже приступила к работе в этом направлении. В то же время, на данный момент непонятно, о каких именно ограничениях идет речь. В частности, санкции запретят экспорт золота в Россию, его импорт или и того, и другого одновременно.

Золото оказывает серьезное влияние на российскую экономику, поскольку является важным активом Центрального банка России, чьи активы оказались частично заморожены за рубежом в результате санкций Запада.

Уже 23-24 июня состоится саммит ЕС. Ожидается, что в заявлении по итогу саммита должно появиться упоминание о "дальнейшей работе над санкциями".

Санкции ЕС против России: что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз одобрил 6 санкционных пакетов против российского режима.

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки наложили эмбарго на российские угли и нефть. ЕС ввел эмбарго только в начале июня , однако не полностью. Россия по-прежнему может продавать трубопроводную нефть.

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Также в рамках санкций ЕС против России ряд крупных российских банков были отключены от системы SWIFT. Не обошлось без персональных санкций против военных преступников и пропагандистов. Под санкциями оказалась семья пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По данным издания Die Welt, из-за санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму свыше 12,5 млрд евро.

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