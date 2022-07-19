Под санкции попадет Уральская горно-металлургическая компания

В новом пакете санкций, который Европейская комиссия представила 15 июля, предусмотрено эмбарго на российское золото. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, в 7 пакете санкции будут расширены персональные ограничения. Также 7 пакет ограничений предусматривает более жесткие санкции против российского "Сбербанка".

Кроме того, под санкции попадут Уральская горно-металлургическая компания и юнармия.

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в твитере информирует, что послы ЕС еще 20 июля обсудят новый пакет санкций в отношении россии. По его словам, ожидается, что пакет получит "зеленый свет".

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Предыдущий пакет санкции Евросоюз ввел в начале июня, хотя Еврокомиссия представила проект ограничений против россии еще в мае. Внутри ЕС возникли дискуссии по нефтяному эмбарго.

В 7-м пакете санкций Еврокомиссия предложила запрет на импорт российского золота. Также в Еврокомиссии предлагают продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев.

Кстати. В конце июня США ввели запрет на российское золото. В Минфине США заявили, что золото является крупнейшим экспортным товаром россии, за исключением энергоносителей.

Уже 18 июля в ЕС пришли соглашения об ограничениях против россии. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций. Страны ЕС решили не вводить дополнительные ограничения на транспортировку энергоресурсов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в санкционный список ЕС будут добавлены 48 частных лиц и 9 организаций, в том числе вице-премьер россии, несколько чиновников и "Сбербанк".

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