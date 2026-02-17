День старта очередных переговоров Россия встречает ударом, – Зеленский

В Женеве 17 февраля проходил очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. Украинская делегация в этот же день должна доложить Владимиру Зеленскому о результатах.

Об этом президент Украины сообщил в видеообращении.

О чем отчитается украинская делегация?

Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины отчитается 17 февраля о результатах после первого раунда переговоров в Женеве.

По его словам, она должна поднять вопрос обстрела в день старта переговоров, в частности перед американской стороной. Ведь именно США раньше предлагали и Киеву, и Москве воздержаться от атак.

Украина готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально – защищаем свое государство, свою независимость. Так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны,

– заверил Зеленский.

В то же время, президент Украины поставил под сомнение намерения России. По его словам, сейчас вопрос только к агрессору: к чему он стремится и будут ли для него последствия.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне комбинированной атаки России по Украине в первый день трехсторонних переговоров. По его убеждению, удары по украинским городам для россиян важнее дипломатии и продолжительного мира.