Владимир Зеленский 2 марта провел переговоры с лидерами других государств, в частности с представителями стран-участниц антивоенной коалиции. Продолжались обсуждения с главами правительств Норвегии и Израиля, президентом Казахстана, президентом Европейского Совета и т.д.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Победы Украины на дипломатическом фронте
По словам президента Украины, наше государство добилось блестящего результата на заседании Генеральной ассамблеи ООН – 141 страна поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно убраться с территории суверенной Украины.
Лишь горстка стран, а именно 4 приспешника Кремля, выступили против – Северная Корея, Сирия, Эритрея и абсолютный сателлит мокшандии Беларусь.
Вот такой перечень. Вот такие друзья. А других и не будет у государства, которое не умеет жить в мире,
– подколол страну-агрессора президент цивилизованной страны Владимир Зеленский.
Вечерний брифинг Владимира Зеленского 2 марта: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!