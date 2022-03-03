Володимир Зеленський 2 березня провів перемовини з лідерами інших держав, зокрема, з представниками країн-учасниць антивоєнної коаліції. Тривали й обговорення з очільниками урядів Норвегії та Ізраїлю, президентом Казахстану, президентом Європейської Ради тощо.

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Перемоги України на дипломатичному фронті

За словами президента України, наша держава досягла блискучого результату на засіданні Генеральної асамблеї ООН – 141 країна підтримала резолюцію, що вимагає від Росії негайно забратись з території суверенної України.

Лише жменька країн, а саме 4 посіпаки кремля, виступили проти – Північна Корея, Сирія, Ерітрея і абсолютний сателіт мокшандії Білорусь.

Ось такий список. Ось такі друзі. А інших і не буде у держави, яка не вміє жити у мирі,

– підколов країну-агресорку президент цивілізованої країни Володимир Зеленський.

Вечірній брифінг Володимира Зеленського 2 березня: дивіться відео

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