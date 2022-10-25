В частности, он обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Теперь ждем конкретных решений, потому что зима близко.

Крымская платформа работает в Хорватии

Президент отметил, что в Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне. Чиновник заверил, что мы обязательно освободим оккупированный Крым и вернем его не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское.

Поэтому президент поблагодарил партнеров, в частности, почти 50 государств и международные организации, которые помогают в парламентском формате.

Встреча с еврейским сообществом

Глава государства рассказал о встрече с представителями еврейского сообщества: американского, европейского и израильского. Говорили о защите наших людей, необходимости сделать невозможным русский террор и как можно быстрее завершить эту войну.

Зеленский заметил, чем быстрее на нашей земле будет мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку, в своем сообществе с Ираном.

Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы чувствуем это,

– добавил Зеленский.

Он также сказал, что несмотря на войну, мы должны продолжать реализацию программ, возвращающих историческую справедливость. В частности, уже начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма – строительства мемориала в Бабьем Яру.

Визит президента Германии

Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Германии Штайнмайером, который посетил Украину. В частности, немецкий политик побывал в Черниговской области, в районах, которые были под оккупацией. Там его застала воздушная тревога, а также иранские дроны.

"Это то, что было одной из основных тем на наших переговорах. Мы очень благодарны Германии за уже предоставленную нам систему противовоздушной обороны – современную и эффективную", – сказал Зеленский.

Украина ожидает еще такие системы. Обсудили взаимодействие в оборонной, политической и финансовой сфере. Украинский лидер поблагодарил коллегу за готовность лично патронировать работу по механизмам восстановления.

Зеленский пригласил Риши Сунака в Украину

Перед тем как записывать обращение, Зеленский поговорил с новым Премьер-министром Британии Риши Сунаком. Он верит, что партнерство между государствами и традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться.

Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам,

– заметил политик.

В конце Зеленский добавил, что пригласил Сунака посетить Украину.

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