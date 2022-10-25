Зокрема, Зеленський розповів, що звернувся до учасників Берлінської конференції, присвяченої відбудові й модернізації України. Тепер чекаємо конкретних рішень, оскільки зима близько.

Кримська платформа працює у Хорватії

Президент зазначив, що в Хорватії почала роботу Кримська платформа – на парламентському рівні. Посадовець запевнив, ми обов'язково звільнимо окупований Крим та повернемо його не тільки до загальноукраїнського простору, але й до загальноєвропейського.

Відтак президент подякував партнерам, зокрема, майже 50 державам і міжнародним організаціям, які допомагають у парламентському форматі.