В эфире единственного телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что с каждым членом этой партии будет отдельный разговор. Он заявил, что коллаборанты и корректировщики огня пусть имеют в виду, что победа будет за Украиной, а все предатели обязательно будут отвечать за свои поступки.

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Данилов объяснил, что ОПЗЖ – "старейшая и коварная партия", работавшая с россиянами. Но также отметилась "партия шариков". Были и менее популярные партии "коммунистического и социалистического разлива", которые вообще не соответствовали идеологии, а только сотрудничали с Россией.

Сколько коллаборантов в списке

По словам Данилова, в списке коллаборантов сотни человек. Однако он подчеркнул, что все подозреваемые должны проходить процедуру уголовного производства СБУ. Часть коллаборантов уже находятся на попечении СБУ, на остальных заводятся дела.

Во время эфира секретарь СНБО воспользовался возможностью и публично обратился к парламенту с просьбой зарегистрировать и одобрить законопроект, который во время военного положения позволял бы проводить дела по коллаборантам по упрощенной процедуре.

Смогут ли виновные избежать наказания после войны

Данилов убежден, что политическая и судебная ситуация в стране будет не такой, как была до 24 февраля. В первую очередь, люди, пострадавшие в результате войны России против Украины, не позволят коллаборантам и предателям поменять имя, паспорт и уклониться от наказания.

Те, кто считает, что мы будем жить в стране, которая была у нас до 24 февраля, они ошибаются. Люди не позволят всем этим мерзавцам, всем этим коллаборантам ходить по нашей земле,

– заявил Данилов.