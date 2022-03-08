Об этом глава Минобороны сказал в своем видеообращении. По его словам, для победы Европы против тирана необходимо, чтобы Украина устояла.

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Резников отметил, что для победы нужны:

закрытое небо,

оружие.

Мы защитим себя и вас. Кроме оружия, с каждым днем возникает вопрос общей устойчивости: нам нужны ресурсы, чтобы одевать армию, кормить людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное,

– сказал глава Минобороны.

Он призвал мир очень быстро принимать решения и усилить давление на Россию и на всех, кто получает деньги в Москве, потому что те "принесут войну в ваш дом".

"Кремль может зажечь новые костры. Каждый день войны – это десятки смертей мирных людей. Европейцы. Спасибо всем, кто уже помогает. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, который прячется в бункере", – резюмировал Резников.

Резников обратился к миру: смотрите видео

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