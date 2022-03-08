"Кабмин забрал ограничительную норму, чтобы каждый срочник знал, что страна благодарна. Вместе мы преодолеем врага! Слава Украине!", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Кто получит вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно

военнослужащие ВСУ;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Главное управление разведки Минобороны;

Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

УГО;

Госслужбы специальной связи и защиты;

Госспецслужбы транспорта;

лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС Украины, Национальная полиция Украины.

Напомним, что военнослужащим, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по нацбезопасности и обороне, размер дополнительных выплат увеличивается до 100 тысяч гривен в месяц.

Семьям военных, погибших на войне России с Украиной, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен . Она распределяется равными частями на всех получателей.

Украинский солдат заслуживает достойного обеспечения, – Резников

"Наши срочники проявили героизм и выдержку. Конечно, первые удары российских захватчиков взяли на себя профессионалы-контрактники, но каждая победа над врагом куется на надежной опоре, которой стали срочники, в том числе в местах постоянной дислокации. Украинский солдат – контрактник, доброволец, срочник – заслуживает на равное уважение и достойное обеспечение", – подчеркнул Резников.

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