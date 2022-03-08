"Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!", – сказав міністр оборони України Резніков Олексій.

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Хто отримає винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно

військовослужбовці ЗСУ;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міноборони;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

УДО;

Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Держспецслужби транспорту;

особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національна поліція України.

Нагадаємо, що військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з нацбезпеки та оборони, розмір додаткових виплат збільшується до 100 тисяч гривень на місяць.

Сім'ям військових, які загинули війні Росії з Україною, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Вона розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Український солдат заслуговує на гідне забезпечення, – Резніков

"Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики зокрема в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення", – наголосив Резніков.

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