Как заявил глава ОП Андрей Ермак, покушение на жизнь Жовквы произошло как раз в его день рождения.

Важно Во двор дома заместителя Ермака Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Ермак отметил, что, к счастью, Игорь и его семья не пострадали. А правоохранители оперативно задержали злоумышленника, причастного к покушению. Жовква уже дал показания следователям.

Спасибо правоохранителям за профессиональную работу. Надеюсь на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности. Сегодня он (Игорь Жовква – 24 канал) празднует свой день рождения,

– написал глава Офиса Президента.

Он добавил, что рад видеть Жовкву на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше. В то же время Ермак констатировал, что, несмотря на угрозы, команда президента продолжит неустанно идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится, добавил глава ОП.

Кто был исполнителем покушения

Им оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он из поселка Косари Черкасской области. Злоумышленник сказал, что просто выполнял "заказ". За покушение на Жовкву ему пообещали 4 тысячи долларов.

Деньги он должен был получить после того, как информация о нападении на дом появится в СМИ. Мотивы заказчика задержанному не известны.

Обратите внимание! Ранее на Киевщине неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Пострадал водитель чиновника. Правоохранители проводят расследование этого инцидента.



Полный текст публикации Андрея Ермака:

Сегодня ночью было совершено нападение на дом моего заместителя Игоря Жовквы. К счастью, Игорь и его семья не пострадали.

Около 4 утра оперативники Нацполиции и СБУ задержали предполагаемого злоумышленника в Дарницком районе Киева. Спасибо правоохранителям за профессиональную работу. Надеюсь на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности. Сейчас Игорь дал показания следователям.

Сегодня он празднует свой День рождения. Рад видеть его на рабочем месте живым, здоровым и готовым работать дальше.

Несмотря на угрозы команда президента продолжит неустанно идти курсом реформ. Даже если кому-то это не очень нравится.