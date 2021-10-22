Як заявив очільник ОП Андрій Єрмак, замах на життя Жовкви стався якраз у його день народження.

Важливо У двір будинку заступника Єрмака Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова"

Єрмак наголосив, що, на щастя, Ігор та його сім'я не постраждали. А правоохоронці оперативно затримали зловмисника, причетного до замаху. Жовква вже дав свідчення слідчим.

Дякую правоохоронцям за професійну роботу. Сподіваюсь на швидке встановлення замовників та можливих мотивів нападу, а також притягнення винних до відповідальності. Сьогодні він (Ігор Жовква – 24 канал) святкує свій день народження,

– написав глава Офісу Президента.

Він додав, що радий бачити Жовкву на робочому місці живим, здоровим та готовим працювати далі. Водночас Єрмак констатував, що, попри погрози й загрози, команда президента продовжить невпинно йти курсом реформ. Навіть якщо комусь це не дуже подобається, додав глава ОП.

Хто був виконавцем замаху

Ним виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Він із селища Косарі Черкаської області. Зловмисник сказав, що просто виконував "замовлення". За замах на Жовкву йому пообіцяли 4 тисячі доларів.

Гроші він мав отримати після того, як інформація про напад на будинок з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі.

​ Зверніть увагу! Раніше на Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Постраждав водій посадовця. Наразі правоохоронці проводять розслідування цього інциденту.

Повний текст публікації Андрія Єрмака:

Сьогодні вночі було здійснено напад на будинок мого заступника Ігора Жовкви. На щастя, Ігор та його сім'я не постраждали.

Близько 4 години ранку оперативники Нацполіції та СБУ затримали ймовірного зловмисника в Дарницькому районі Києва. Дякую правоохоронцям за професійну роботу. Сподіваюсь на швидке встановлення замовників та можливих мотивів нападу, а також притягнення винних до відповідальності. Наразі Ігор дав свідчення слідчим.

Сьогодні він святкує свій День народження. Радий бачити його на робочому місці живим, здоровим та готовим працювати далі.

Попри погрози й загрози команда президента продовжить невпинно йти курсом реформ. Навіть якщо комусь це не дуже подобається.