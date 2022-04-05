Об этом глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила на брифинге вечером вторника, 5 апреля, информирует 24 канал.
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По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 216 человек. Из них из Мариуполя – 1496 человек,
– сказала Ирина Верещук.
По ее словам, также 720 человек доехали из городов Запорожской области:
- Пологи;
- Васильевка;
- Бердянск;
- Мелитополь.
"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, после блокирования в городе Мангуш была вынуждена вернуться", – сказала министерша.
По дороге этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители города Бердянск. За колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. Они сейчас проходят пункты пропуска в городе Васильевка.
Уже вскоре 400 человек будут в безопасности в Запорожье. Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск На них эвакуировали 150 человек,
– указала глава Минреинтеграции.
"Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1080 человек", – добавила Ирина Верещук на брифинге.