Пока все процедуры упрощены и нет никаких ограничений. Командующий Сил Территориальной обороны Юрий Галушкин подчеркнул, что сегодня Украине нужны все.

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Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет,

– подчеркнул он.

Это официальное заявление Юрия Галушко. Если вы захотите присоединиться к обороне, а на местах возникнут какие-то проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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Как сделать коктейль молотова

Как сделать коктейль Молотова / Инфографика МВС