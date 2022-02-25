Пока все процедуры упрощены и нет никаких ограничений. Командующий Сил Территориальной обороны Юрий Галушкин подчеркнул, что сегодня Украине нужны все.
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Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет,
– подчеркнул он.
Это официальное заявление Юрия Галушко. Если вы захотите присоединиться к обороне, а на местах возникнут какие-то проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление.
Как сделать коктейль молотова
Как сделать коктейль Молотова / Инфографика МВС