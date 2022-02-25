Наразі всі процедури спрощені й немає жодних обмежень. Командувач Сил Територіальної оборони Юрій Галушкін наголосив, що сьогодні Україні потрібні всі.
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Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає,
– наголосив він.
Це офіційна заява Юрія Галушко. Тож якщо ви захочете долучитися до оборони, а на місцях виникнуть якісь проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву.
Як зробити коктейль молотова / Інфографіка МВС України