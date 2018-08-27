Сегодня на Донбассе ранен один украинский военнослужащий, – ООС

В течение текущих суток, 27 августа, от 7 утра до 18 вечера российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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"Противник открывал прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Крымское, Луганское, Южное, Гнутово и Водяное. Во время обстрелов в районе Луганского враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм, а, обстреливая наши позиции возле населенного пункта Крымское – минометы калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 26 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной, но оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.