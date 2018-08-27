Ситуация на фронте была напряженной, однако контролируемой, – штаб ООС

За прошедшие сутки, 26 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 миллиметров, ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров,

– говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов и ствольной артиллерии.



При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.



Вследствие обстрелов двое украинских военных были ранены, еще двое получили боевые травмы.



Также 26 августа в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один – боевого травмирование.



Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму из-за личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства.