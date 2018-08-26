Как выглядит концерн "Стирол" в Горловке сегодня: фото руин

В сети появились фото, на которых запечатлены здания концерна "Стирол" в оккупированной Горловке Донецкой области. На снимках видно, что здания разрушены и разобраны.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер "Горловский новичок".

"Крепкие хозяйственники, которые хотят запустить "Стирол" вместе с Горловкой в космос, разбирают здания, оставляя только фасад возле дороги. Война все спишет", – говорится в подписи к снимкам.

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Отметим, что накануне сепаратистское СМИ оккупированного Донецка известило о том, что якобы "концерн запустил два цеха, необходимых для полного восстановления работы предприятия".