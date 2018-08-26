14:34
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Как выглядит концерн "Стирол" в Горловке сегодня: фото руин

1203 Читати новину українською
Как выглядит "Стирол" сегодня
Как выглядит "Стирол" сегодня / Twitter блогера "Горловский новичок"

В сети появились фото, на которых запечатлены здания концерна "Стирол" в оккупированной Горловке Донецкой области. На снимках видно, что здания разрушены и разобраны.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter блогер "Горловский новичок".

"Крепкие хозяйственники, которые хотят запустить "Стирол" вместе с Горловкой в космос, разбирают здания, оставляя только фасад возле дороги. Война все спишет", – говорится в подписи к снимкам.

Читайте также: День шахтера в Горловке: в сети обнародовали безлюдные фото оккупированного города

Отметим, что накануне сепаратистское СМИ оккупированного Донецка известило о том, что якобы "концерн запустил два цеха, необходимых для полного восстановления работы предприятия".

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Горловка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 26 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук