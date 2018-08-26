Як виглядає концерн "Стирол" у Горлівці сьогодні: фото руїн

У мережі з’явилися фото, на яких зафіксовані будівлі концерну "Стирол" в окупованій Горлівці Донецької області. На знімках видно, що споруди зруйновані та розібрані.

Відповідні фото опублікував у Twitter блогер "Горлівський новачок".

"Міцні господарники, які хочуть запустити "Стирол" разом з Горлівкою в космос, розбирають будівлі, залишаючи тільки фасад біля дороги. Війна все спише", – мовиться у підписі до знімків.

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Зазначимо, що напередодні сепаратистське ЗМІ окупованого Донецька сповістило про те, що нібито "концерн запустив два цехи, необхідних для повного відновлення роботи підприємства".