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День шахтаря у Горлівці: в мережі оприлюднили безлюдні фото окупованого міста

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З'явились фото безлюдної окупованої Горлівки
З'явились фото безлюдної окупованої Горлівки / фото з відкритих джерел

У мережі опублікували знімки з тимчасово окупованої російськими найманцями Горлівки. На них видно майже безлюдні вулиці міста у свято – День шахтаря.

Фотографії оприлюднили у Facebook-спільноті "Nova Gorlivka".

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На світлинах – спорожнілі вулиці міста, яке 26 серпня має святкувати День шахтаря – одне з найпопулярніших професійних свят на Донбасі.

На знімках видно лише поодиноких людей та декілька автомобілів на дорогах та на місцях для паркування.

"Як людно", "А як же шахтарі, що всіх годують? Окупанти їм не наливають?" – коментують світлини у соцмережах.

Дехто зазначає, що після окупації Горлівки жодна шахта в місті не працює.


 

Теги: Новини України Соцмережі Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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