День шахтаря у Горлівці: в мережі оприлюднили безлюдні фото окупованого міста

У мережі опублікували знімки з тимчасово окупованої російськими найманцями Горлівки. На них видно майже безлюдні вулиці міста у свято – День шахтаря.

Фотографії оприлюднили у Facebook-спільноті "Nova Gorlivka".

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На світлинах – спорожнілі вулиці міста, яке 26 серпня має святкувати День шахтаря – одне з найпопулярніших професійних свят на Донбасі.

На знімках видно лише поодиноких людей та декілька автомобілів на дорогах та на місцях для паркування.

"Як людно", "А як же шахтарі, що всіх годують? Окупанти їм не наливають?" – коментують світлини у соцмережах.

Дехто зазначає, що після окупації Горлівки жодна шахта в місті не працює.



