Перерізати стрічку та перевірити конфорки: для чого президент поїде до Авдіївки

Українські дипломати поїхали на Донбас. Мова йде про послів України з різних країн світу – вони 26 серпня полетіли на лінію фронту, в Авдіївку. Сюди ж має прилетіти і президент України.

Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу журналіст Євген Назаренко.

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За його словами, немає чіткої програми чи пояснень, навіщо президент сюди приїздить. Точно відомо тільки те, що він буде урочисто запускати новий газогін з Очеретиного до Авдіївки.

Хоч газогін вже давно працює. Але ж треба "стрічку перерізати". Також сюди прилетять посли, щоб на власні очі "подивитись на війну" і розповідати у інших країнах, що тут відбувається. Хоча насправді вони будуть лише у тій частині Авдіївки, де все нормально. Як у Києві. А ще президент має зайти у "випадкову" хату до "випадкових" людей та перевірити, горить чи не горить газ у конфорці,

– повідомив Назаренко.

І додав, що заплановане ще урочисте підписання закону про державну політику щодо тимчасово окупованих територій, який має заборонити будь-які вибори у вказаному регіоні.

Нагадаємо, співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов висловив 24 каналу свою думку щодо скасування так званих виборів у ОРДЛО. Це, мовляв, не забаганка окупаційної влади, а гра російських кураторів. Росія хоче показати, що вона начебто дотримується мінських угод.