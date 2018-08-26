Скасування "виборів" на окупованому Донбасі – це гра Москви, – експерт

Скасування так званих виборів у ОРДЛО – не забаганка окупаційної влади. Це гра російських кураторів. Росія хоче показати, що вона начебто дотримується мінських угод. Мовляв, тепер і Україна повинна також виконувати ці домовленості.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Елемент так званої доброї волі колаборантів, які скасували псевдовибори – політична пастка з боку Росії. Створюється дипломатична виделка. Україну ставлять перед вибором: або реалізація політичної частини "Мінська-2", або Москва звинуватить Київ в небажанні продовжувати так званий діалог,

– наголосив Снєгирьов.

До того ж, зауважує експерт, це тимчасове скасування виборів. Окупаційна влада ОРДЛО заявила, що в разі нереалізації Україною політичної частини вони можуть провести так звані вибори.

"Росія давитиме на те, щоб Україна, перш за все, продовжила на рік дію закону про особливий статус Донецької та Луганської областей, на чому наполягає й Захід. І шантажуватиме, що в протилежному разі розпочне військову ескалацію, а на окупованій частині Луганської області вже йде накопичення важкої техніки, або ж визнає незаконні формування на окупованих територіях", – зазначив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 20 серпня російські ЗМІ повідомили про скасування виборів на окупованих територіях Донбасу.