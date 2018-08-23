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Окупанти хочуть провести "референдум" на Донбасі

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Окупанти хочуть провести "референдум" на Донбасі
Окупанти хочуть провести "референдум" на Донбасі / Фото із відкритих джерел

Так званий "голова Народної ради ДНР" Денис Пушилін заявляє, що на окупованих територіях може бути проведений ще один "референдум".

Про це повідомляє ТАСС.

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За його словами в Україні "натякають", що закон про особливий статус Донбасу може бути не продовжений у жовтні.

Це буде означати відмову Києва від Мінських угод, а значить, від перспективи вибудувати між Києвом і Донбасом договірні відносини, відновити торговельні зв'язки та інше. Тобто стане остаточно ясно, що ніякої інтеграції не буде і треба якомога швидше добудовувати нашу незалежність і зміцнювати суверенну державність,
– заявив лідер бойовиків.

Саме тому, за словами Пушиліна, "потрібно буде провести вибори глави і Народної ради" псевдореспубліки.

"І не тільки. Потрібно буде провести і муніципальні вибори. Вони досі відкладалися, оскільки підпадали під Мінські угоди. Але якщо Київ із цих угод вийде, то проведемо їх самі. Також знадобиться всенародний референдум із більш чітким питанням, ніж у 2014 році. Наприклад: "Ви за те, щоб Донецька народна республіка була незалежною суверенною державою?", – заявив Пушилін.

Він вважає, що "це було б на краще".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Мінські домовленості "Референдум" на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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