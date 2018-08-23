Окупанти хочуть провести "референдум" на Донбасі
Так званий "голова Народної ради ДНР" Денис Пушилін заявляє, що на окупованих територіях може бути проведений ще один "референдум".
Про це повідомляє ТАСС.
Читайте також: Порошенко вибачився перед українцями за невиконання обіцянки
За його словами в Україні "натякають", що закон про особливий статус Донбасу може бути не продовжений у жовтні.
Це буде означати відмову Києва від Мінських угод, а значить, від перспективи вибудувати між Києвом і Донбасом договірні відносини, відновити торговельні зв'язки та інше. Тобто стане остаточно ясно, що ніякої інтеграції не буде і треба якомога швидше добудовувати нашу незалежність і зміцнювати суверенну державність,
– заявив лідер бойовиків.
Саме тому, за словами Пушиліна, "потрібно буде провести вибори глави і Народної ради" псевдореспубліки.
"І не тільки. Потрібно буде провести і муніципальні вибори. Вони досі відкладалися, оскільки підпадали під Мінські угоди. Але якщо Київ із цих угод вийде, то проведемо їх самі. Також знадобиться всенародний референдум із більш чітким питанням, ніж у 2014 році. Наприклад: "Ви за те, щоб Донецька народна республіка була незалежною суверенною державою?", – заявив Пушилін.
Він вважає, що "це було б на краще".