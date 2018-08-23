Оккупанты хотят провести "референдум" на Донбассе

Так называемый "глава Народного совета ДНР" Денис Пушилин заявляет, что на оккупированных территориях может быть проведен еще один "референдум".

Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам в Украине "намекают", что закон об особом статусе Донбасса может быть не продлен в октябре.

Это будет означать отказ Киева от Минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, восстановить торговые связи и прочее. То есть станет окончательно ясно, что никакой интеграции не будет и надо как можно быстрее достраивать нашу независимость и укреплять суверенную государственность,

– заявил лидер боевиков.

Именно поэтому, по словам Пушилина, "нужно будет провести выборы главы и Народного совета" псевдореспублики.

"И не только. Нужно будет провести и муниципальные выборы. Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали Минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами. Также понадобится всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая Народная республика была независимым суверенным государством?", – заявил Пушилин.

Он считает, что "это было бы к лучшему".