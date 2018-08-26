Отмена "выборов" на оккупированном Донбассе – это игра Москвы, – эксперт

Отмена так называемых выборов в ОРДЛО – не прихоть оккупационной власти. Это игра российских кураторов. Россия хочет показать, что она якобы придерживается минских соглашений. Мол, теперь и Украина должна также выполнять эти договоренности.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Элемент так называемой доброй воли коллаборационистов, которые отменили псевдовыборы – политическая ловушка со стороны России. Создается дипломатическая вилка. Украину ставят перед выбором: либо реализация политической части "Минская-2", или Москва обвинит Киев в нежелании продолжать так называемый диалог,

– отметил Снегирев.

К тому же, отмечает эксперт, это временная отмена выборов. Оккупационные власти ОРДЛО заявили, что в случае нереализации Украиной политической части они могут провести так называемые выборы.



"Россия будет давить на то, чтобы Украина, прежде всего, продлила на год действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей, на чем настаивает и Запад. И шантажировать, в противном случае начнет военную эскалацию, а на оккупированной части Луганской области уже идет накопление тяжелой техники, или же признает незаконные формирования на оккупированных территориях", – отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, 20 августа российские СМИ сообщили об отмене выборов на оккупированных территориях Донбасса.