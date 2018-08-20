В Авдіївці відновили газопостачання: прифронтове місто було без газу понад рік

20 серпня у місто Авдіївка на Донеччині після майже річної перерви відновили постачання газу.

Про це вдень 20 серпня у своєму Facebook відзвітував голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Читайте також: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Донбасі

Авдіївка отримала газ. Наразі тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. На цих роботах задіяно 170 працівників Донецькоблгазу та 25 одиниць техніки,

– зазначив він.

Фактично роботи з підключення розпочалися у суботу і за цей час газ отримав 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 – у селищі Нетайлове.

За інформацією голови Донецької ВЦА, вже у вівторок, окрім Авдіївки, роботи з відновлення газопостачання розпочнуть у селищах Ясинуватського району.

"За словами працівників облгазу, ускладнюють роботи люди, які не хочуть допускати газовиків до своїх помешкань. Велике прохання до жителів: стежте за оголошеннями у своїх населених пунктах, забезпечуйте доступ працівникам облгазу до газового обладнання - усі вони в уніформі, при собі мають відповідні посвідчення", – наголосив Олександр Куць.

Авдіївка та 7 селищ Ясинуватського району були без газу понад рік – з 7 червня 2017-го року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газогін "Макіївка – Авдіївка".

Тепер місто та прилеглі населені пункти забезпечуватимуть газом з новозбудованого газогону "Очеретине – Авдіївка".