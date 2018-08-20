В Авдеевке восстановили газоснабжение: прифронтовой город был без газа более года

20 августа в городе Авдеевка Донецкой области после почти годичного перерыва возобновили поставку газа.

Об этом днем ​​20 августа в своем Facebook отчитался председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

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Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников Донецкоблгаза и 25 единиц техники,

– отметил он.

Фактически работы по подключению начались в субботу и за это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 – в поселке Нетайлово.

По информации председателя Донецкой ВЦА, уже во вторник, кроме Авдеевки, работы по восстановлению газоснабжения начнут в поселках Ясиноватского района.

"По словам работников облгазов, затрудняют работы люди, которые не хотят допускать газовиков в свои дома. Большая просьба к жителям: следите за объявлениями в своих населенных пунктах, обеспечивайте доступ работникам облгазов к газовому оборудованию – все они в униформе, при себе имеют соответствующие удостоверения", – отметил Александр Куц.

Авдеевка и 7 поселков Ясиноватского района были без газа более года – с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий был поврежден газопровод "Макеевка – Авдеевка".

Теперь город и прилегающие населенные пункты будут обеспечивать газом с нового газопровода "Очеретино – Авдеевка".