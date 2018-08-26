Перерезать ленту и проверить конфорки: для чего президент поедет в Авдеевку

Украинские дипломаты поехали на Донбасс. Речь идет о послах Украины из разных стран мира – они 26 августа полетели на линию фронта, в Авдеевку. Сюда же должен прилететь и президент Украины.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 каналу журналист Евгений Назаренко.

Читайте также: В Авдеевке восстановили газоснабжение: прифронтовой город был без газа более года

По его словам, нет четкой программы или объяснений, зачем президент сюда приезжает. Точно известно только то, что он будет торжественно запускать новый газопровод из Камышина до Авдеевки.

Хотя газопровод уже давно работает. Но надо "ленту перерезать". Также сюда прилетят послы, чтобы воочию "посмотреть на войну" и рассказывать в других странах, что здесь происходит. Хотя на самом деле они будут только в той части Авдеевки, где все нормально. Как в Киеве. А еще президент может зайти в "случайный" дом к "случайным" людям и проверить, горит или не горит газ в конфорке,

– сообщил Назаренко.

И добавил, что запланировано еще торжественное подписание закона о государственной политике в отношении временно оккупированных территорий, который должен запретить любые выборы в указанном регионе.

Напомним, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев высказал 24 каналу свое мнение об отмене так называемых выборов в ОРДЛО. Это, мол, не прихоть оккупационной власти, а игра российских кураторов. Россия хочет показать, что она якобы придерживается минских соглашений.