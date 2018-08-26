14:36
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Перерезать ленту и проверить конфорки: для чего президент поедет в Авдеевку

110 Читати новину українською

Украинские дипломаты поехали на Донбасс. Речь идет о послах Украины из разных стран мира – они 26 августа полетели на линию фронта, в Авдеевку. Сюда же должен прилететь и президент Украины.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 каналу журналист Евгений Назаренко.

Читайте также: В Авдеевке восстановили газоснабжение: прифронтовой город был без газа более года

По его словам, нет четкой программы или объяснений, зачем президент сюда приезжает. Точно известно только то, что он будет торжественно запускать новый газопровод из Камышина до Авдеевки.

Хотя газопровод уже давно работает. Но надо "ленту перерезать". Также сюда прилетят послы, чтобы воочию "посмотреть на войну" и рассказывать в других странах, что здесь происходит. Хотя на самом деле они будут только в той части Авдеевки, где все нормально. Как в Киеве. А еще президент может зайти в "случайный" дом к "случайным" людям и проверить, горит или не горит газ в конфорке,
– сообщил Назаренко.

И добавил, что запланировано еще торжественное подписание закона о государственной политике в отношении временно оккупированных территорий, который должен запретить любые выборы в указанном регионе.

Напомним, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев высказал 24 каналу свое мнение об отмене так называемых выборов в ОРДЛО. Это, мол, не прихоть оккупационной власти, а игра российских кураторов. Россия хочет показать, что она якобы придерживается минских соглашений.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Петр Порошенко Новости Донецка Авдеевка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук