Ситуація на фронті була напруженою, проте контрольованою, – штаб ООС
Упродовж минулої доби, 26 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.
Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 міліметрів, ствольної артилерії калібру 122 міліметрів,
– йдеться у повідомленні.
В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.
При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.
Внаслідок обстрілів двоє українських військових було поранено, ще двоє отримали бойові травми.
Також 26 серпня, в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.
Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.
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