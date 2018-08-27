Ситуація на фронті була напруженою, проте контрольованою, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 26 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомили у прес-центрі Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Як виглядає концерн "Стирол" у Горлівці сьогодні: фото руїн

Зазначається, що окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 міліметрів, ствольної артилерії калібру 122 міліметрів,

– йдеться у повідомленні.

В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових було поранено, ще двоє отримали бойові травми.

Також 26 серпня, в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.