Сегодня начал работу Львовский форум по безопасности 2019

Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал работу сегодня в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроед, лидер партии "Объединение "Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

Оксана Сыроед в приветственной речи подчеркнула важность тематики нынешнего форума из-за российской агрессии и вспомнила слова Николы Макиавелли, который говорил, что каждый правитель для того, чтобы быть успешным, чтобы защитить себя и свою страну, должен знать историю и географию, чтобы не повторять ошибок . Генерал Бен Ходжес отметил важность экспертного формата форума и участия молодежи.

Оксана Сыроед напомнила, что форум проводится уже в третий раз во Львове.

Первый форум – это было рождение. В прошлом году состоялось крещение, потому что мы получили крестного отца форума: генерал Ходжес стал сопредседателем форума. А в этом году мы стали взрослыми. Форум находит новых партнеров, спикеров. Хочу за это всех вас поблагодарить,

– отметила Оксана Сыроед.

В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.

31 октября состоятся дискуссии:

– История: изучили ли мы ее уроки?

– Понимание и отрицание угроз

– Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права

– Ответ на угрозу: военное измерение

На 1 ноября запланированы дискуссии:

– Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи

– Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой

– Медиа как критическая инфраструктура

– Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Эксперты размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также – формула Штанмаера, особый статус Донбасса, Украина – в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.