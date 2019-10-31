Сегодня начал работу Львовский форум по безопасности 2019
Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал работу сегодня в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.
Открыли форум сопредседатели и модераторы нынешнего форума Оксана Сыроед, лидер партии "Объединение "Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.
Оксана Сыроед в приветственной речи подчеркнула важность тематики нынешнего форума из-за российской агрессии и вспомнила слова Николы Макиавелли, который говорил, что каждый правитель для того, чтобы быть успешным, чтобы защитить себя и свою страну, должен знать историю и географию, чтобы не повторять ошибок . Генерал Бен Ходжес отметил важность экспертного формата форума и участия молодежи.
Оксана Сыроед напомнила, что форум проводится уже в третий раз во Львове.
Первый форум – это было рождение. В прошлом году состоялось крещение, потому что мы получили крестного отца форума: генерал Ходжес стал сопредседателем форума. А в этом году мы стали взрослыми. Форум находит новых партнеров, спикеров. Хочу за это всех вас поблагодарить,
– отметила Оксана Сыроед.
В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.
31 октября состоятся дискуссии:
– История: изучили ли мы ее уроки?
– Понимание и отрицание угроз
– Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права
– Ответ на угрозу: военное измерение
На 1 ноября запланированы дискуссии:
– Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
– Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой
– Медиа как критическая инфраструктура
– Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?
В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Эксперты размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру – информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России, направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также – формула Штанмаера, особый статус Донбасса, Украина – в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.