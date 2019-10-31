Сьогодні розпочав роботу Львівський безпековий форум 2019

Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки та нові виклики" розпочав роботу сьогодні в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Відкрили форум співголови та модератори цьогорічного форуму Оксана Сироїд, лідерка партії "Об’єднання "Самопоміч" та Бен Годжес, генерал у відставці, екскомандувач ЗС США в Європі.

Оксана Сироїд у вітальній промові наголосила на важливості тематики цьогорічного форуму через російську агресію та згадала слова Ніколи Макіавеллі, який говорив, що кожен правитель для того, щоб бути успішним, щоб захистити себе і свою країну, має знати історію і географію, щоб не повторювати помилок. Генерал Бен Годжес наголосив на важливості експертного формату форуму і участі молоді.

Оксана Сироїд нагадала, що форум проводиться вже втретє у Львові.

Перший форум – це було народження. Торік відбулось хрещення, бо ми отримали хрещеного батька форуму: генерал Годжес став співголовою форуму. А цього року ми стали дорослими. Форум знаходить нових партнерів, спікерів. Хочу за це усім вам подякувати,

– зазначила Оксана Сироїд.

У рамках Львівського Безпекового форуму заплановані вісім дискусійних панелей.

31 жовтня відбудуться дискусії:

– Історія: чи вивчили ми її уроки?

– Розуміння та заперечення загроз

– Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права

– Відповідь на загрозу: військовий вимір

На 1 листопада заплановані дискусії:

– Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді

– Українські військовополонені: без статусу, але з надією повернутися додому

– Медіа як критична інфраструктура

– Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі візьмуть участь понад 200 експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Експерти роздумуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру – інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також – формула Штанмаєра, особливий статус Донбасу, Україна – в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.