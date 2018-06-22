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Сегодня вступили в действие санкции Евросоюза на товары из США

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В действие вступили санкции Евросоюза на товары из США
В действие вступили санкции Евросоюза на товары из США / saiprograms.com

Общий объем пошлин составляет 2,8 миллиарда евро. Они распространяются на ряд товаров, ввозимых из США, в их числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

Напомним, что ранее страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию, произведенную в США.

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В ночь на пятницу, 22 июня, вступили в действие штрафные санкции Евросоюза на ряд товаров из США.

Таким образом Евросоюз выполнил обещание о реализации контрмер на действия США по введению тарифов на сталь и алюминий.

Еврокомиссар Сесилия Мальмстрем обратила внимание на то, что Евросоюз находится в полной готовности относительно решения торгового конфликта.

Мы всегда открыты к диалогу с США,
– заявила Мальмстрем.

Вместе с тем, она предупредила о том, что торговая война может затронуть всю мировую экономику.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в случае введения объявленных санкций со стороны Евросоюза Вашингтон вынужден будет ввести новые ограничения на товары европейского автомобилестроения.

Напомним, введенные 31 мая Соединенными Штатами Америки ставки на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики составляют 25 процентов и 10 процентов соответственно. Санкции США распространяются на товары, ввозимые из Евросоюза на общую сумму 6,4 миллиарда евро.

Теги: Европа Новости США Евросоюз Санкции
Источник: 24 Канал
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