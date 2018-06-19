Россия введет дополнительные санкции против США

В ближайшее время Россия планирует ввести "сбалансированные меры" в ответ на протекционистские шаги США. Санкции будут в виде дополнительной пошлины на товары, ввозимые из Америки.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министра экономического развития России Максима Орешкина.

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В связи с тем, что США продолжают применять средства защиты в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия, и отказываются предоставлять компенсацию потерь, возникших в России, мы используем свои права по ВТО и вводим сбалансированные меры в отношении импорта из США,

– сказал Орешкин.

По его словам, санкции затронут лишь ту продукцию, которая имеет аналоги на российском рынке. В ведомстве обещают подготовить список товаров в ближайшие дни.

Напомним, что введенные 31 мая ставки на импорт стали и алюминия с ЕС, Канады и Мексики составляют 25 процентов и 10 процентов соответственно.



Добавим, 15 июня президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Такое решение американский лидер принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.



Ранее страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию произведенную в США. В начале июня в США были введены тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Канадское правительство впоследствии подготовило ряд контр-мер в ответ на действия США.