19:16
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Росія запровадить додаткові санкції проти США

86 Читать новость на русском
У Росії запровадять "збалансовуючі заходи" проти США
У Росії запровадять "збалансовуючі заходи" проти США / ukranews.com

Найближчим часом Росія планує запровадити "збалансовуючі заходи" у відповідь на протекціоністські кроки США. Санкції матимуть вигляд додаткового мита на товари ввезені з Америки.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву Міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна.

Читайте також: Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

У зв'язку з тим, що США продовжують застосовувати засоби захисту у вигляді додаткових мит на ввезення сталі та алюмінію і відмовляються надавати компенсацію втрат, що виникли у Росії, ми використовуємо свої права по ВТО та вводимо збалансовуючі заходи щодо імпорту з США,
– сказав Орешкін.

За його словами санкції зачеплять лише ту продукцію, яка має аналоги на російському ринку. У відомстві обіцяють підготувати список товарів найближчими днями.

Нагадаємо, що введені 31 травня ставки на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики складають 25 відсотків та 10 відсотків відповідно.

Додамо, 15 червня президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.

Раніше країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.На початку червня в США були введені тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та ЄС. Канадський уряд згодом підготував низку контр-заходів у відповідь на дії США.

Теги: Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сьогодні, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 477
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сьогодні, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1441
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 515
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 718
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 2151
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук