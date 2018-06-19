Росія запровадить додаткові санкції проти США

Найближчим часом Росія планує запровадити "збалансовуючі заходи" у відповідь на протекціоністські кроки США. Санкції матимуть вигляд додаткового мита на товари ввезені з Америки.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву Міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна.

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У зв'язку з тим, що США продовжують застосовувати засоби захисту у вигляді додаткових мит на ввезення сталі та алюмінію і відмовляються надавати компенсацію втрат, що виникли у Росії, ми використовуємо свої права по ВТО та вводимо збалансовуючі заходи щодо імпорту з США,

– сказав Орешкін.

За його словами санкції зачеплять лише ту продукцію, яка має аналоги на російському ринку. У відомстві обіцяють підготувати список товарів найближчими днями.

Нагадаємо, що введені 31 травня ставки на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики складають 25 відсотків та 10 відсотків відповідно.



Додамо, 15 червня президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.



Раніше країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.На початку червня в США були введені тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та ЄС. Канадський уряд згодом підготував низку контр-заходів у відповідь на дії США.