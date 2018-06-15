Трамп схвалив введення мит на товари з Китаю, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією джерел видання, перед затвердженням мит відбулася півторагодинна зустріч старших чиновників Білого дому, посадових осіб Адміністрації президента США, які відповідають за питання національної безпеки, а також представників Міністерства фінансів і Міністерства торгівлі США.

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Наразі невідомо, коли саме затверджені тарифи вступлять в силу. Передбачається, що 15 червня буде опублікований список китайських товарів, на які поширяться нові мита.