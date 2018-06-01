Віскі, кленовий сироп, кава: США оприлюднив перелік товарів, на які підвищені мита

У четвер, 31 травня, Міністерство фінансів Канади опублікувало список американських товарів, на які з 1 липня будуть значно підвищені мита в зв'язку з рішенням Вашингтона збільшити тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє CBC.

Читайте також: Конгрес США оскаржив рішення Трампа щодо введення мита на сталь та алюміній

Міністерство фінансів США оприлюднило список товарів у двох таблицях. В першій вказано, що мита виростуть на 25%, а товари з другої таблиці обкладуть 10% акцизом.

У першому переліку, зокрема, потрапила різна металопродукція, в тому числі залізничного призначення, труби і дроти. Друга таблиця заповнена продуктами харчування та напоями, наприклад, в ній є віскі, йогурти, кленовий сироп, цукерки, апельсиновий сік, кава, миючі засоби, туалетний папір, фольга, гральні карти та спальні мішки.

"Ці контрзаходи будуть застосовуватися тільки до товарів, зроблених в США", – пояснює Міністерство.

Контрзаходи вступлять в силу з 1 липня 2018 року і будуть діяти до тих пір, поки Сполучені Штати не скасують свої торгові рестрикції щодо Канади. Крім того, до 15 червня всі зацікавлені організації можуть представити свої доводи по тій чи іншій продукції, що виявилася в списку.