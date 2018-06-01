Виски, кленовый сироп, кофе: США обнародовал перечень товаров, на которые повышены пошлины

В четверг, 31 мая, Министерство финансов Канады опубликовало список американских товаров, на которые с 1 июля будут значительно повышены пошлины в связи с решением Вашингтона увеличить тарифы на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает CBC.

Читайте также: Конгресс США обжаловал решение Трампа относительно введения пошлины на сталь и алюминий

Министерство финансов США обнародовало список товаров в двух таблицах. В первой указано, что пошлины вырастут на 25%, а товары из второй таблицы обложат 10% акцизом.

В первом перечне, в частности, попала разная металлопродукция, в том числе железнодорожного назначения, трубы и провода. Вторая таблица заполнена продуктами питания и напитками, например, в ней есть виски, йогурты, кленовый сироп, конфеты, апельсиновый сок, кофе, моющие средства, туалетная бумага, фольга, игральные карты и спальные мешки.

"Эти контрмеры будут применяться только к товарам, произведенных в США", – поясняет Министерство.

Контрмеры вступят в силу с 1 июля 2018 года и будут действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят свои торговые рестрикции в отношении Канады. Кроме того, до 15 июня все заинтересованные организации могут представить свои доводы по той или иной продукции, которая оказалась в списке.