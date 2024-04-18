История Дурова

Интервью начинается с автобиографии и молодых лет Дурова и его брата-гения математики.

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Дуров рассказал, что будучи ребенком жил сначала в Италии, а потом они с семьей перебрались в Россию, потому что его отцу предложили возглавить один из факультетов Санкт-Петербургского университета. Из Италии они приехали с редким в то время компьютером, благодаря которому тренировались с братом программировать. Именно брат Дурова придумал метод шифрования для телеграма.

В интервью Дуров рассказал о причинах продажи своей доли в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году и выезд из России. Он заявил, что почувствовал давление от российских властей в период 2010 – 2011 годов, которые потребовали получить данные российских пользователей из соцсети. Власти России требовали блокировать группы, которые были организаторами протестов в России.

В 2013 году, когда во время Евромайдана российские власти требовали от Дурова выдать личные данные организаторов украинских протестов, он отказался. Тогда Дурова поставили перед выбором – подчиниться или продать долю в компании и уехать из России. Он выбрал второй вариант.

Слон (Путин) в комнате

Интересно то, что в этой части интервью было бы хорошо вспомнить российского президента Владимира Путина, который оправдывался перед Карлсоном и делал из себя жертву. Но в этом интервью не было ни слова о Путине. Карлсона не заинтересовал вопрос вмешательства России в ситуацию в Украине. Дуров правильно сказал, что "это другая страна", намекая на суверенитет Украины и ее независимость.

Карлсон не спросил Дурова, почему Россия хотела получить данные по организаторам протеста. Очевидно, не хотел акцентировать внимание на неудобных моментах для России.

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И почему-то Карлсон не воспользовался возможностью спросить у Дурова о влиянии США на ситуацию с Майданом. Это основная идея российской пропаганды, которую он мог развеять одним вопросом. Россия говорит, что якобы США создали Майдан. Но Карлсону все равно, ему неинтересна эта тема. Потому что он знает, что ответ разобьет российскую пропаганду.

Искатель правды Карлсон будет обходить первопричину проблем Дурова в России – Путина. Да и сам Дуров не вспомнит ни разу о Путине ни в одном контексте. Хотя обоим хорошо известно, кто именно стоит за инициативой о желании контроля Дурова и соцсети "ВКонтакте". Но имя так и не прозвучало.

Конечно, не обошли вопрос о том, контролирует ли Россия телеграмм. На что ответ Дурова был однозначным – нет! А слухи – это следствие процесса черного пиара. Кто финансирует эту историю черного пиара против приложения, Дуров не конкретизировал, только сказал, что участие в таких компаниях принимают конкуренты. И начало интервью о вынужденном переселенце Дурове должно уже было заблаговременно дать ответ на вопрос российского влияния на телеграм. Ибо как это так, изгнанник будет сотрудничать с причиной изгнания? При этом Дуров отмечает, что оставить Россию и свой труд для него было непросто.

Почему Дуров впервые за 7 лет решился на интервью

В интервью мы слышим, как Дуров декларирует свою миссию, которая заключается в обеспечении свободы для людей в вопросах коммуникации. Но услышим ли мы в интервью призывы или предупреждения об опасности от Дурова к своим же согражданам, которые пользуются абсолютно контролируемой путинской властью платформой "ВКонтакте" и которая узурпирует и централизует на себя внимание россиян в вопросах коммуникации? Ответ – нет. Однако Дуров охотно начинает рассказывать о проблемах компаний США.

Он говорит, что опасность свободы слова кроется не в государствах, а в частных компаниях таких как Apple. Еще раз, человек у которого российские власти в виде спецслужб забрали компанию, угрожали и фактически выгнали из страны, рассказывает, что опасность свободы заключается в таких компаниях как Apple. Как вам аргументация? Ничего так!

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Но ряд критических вопросов остается. Где находятся серверы приложения? Какие угрозы содержит разрешение приложения видеть вашу геолокацию? И самые интересные – почему аполитичный Дуров, который 7 лет не давал интервью, все же выбирает именно Такера Карлсона, человека, который брал интервью у Путина? И почему именно сейчас? Это выглядит как легитимизация источника и придание этому источнику большего значения в виде доверия публики к деятельности Карлсона.

Он бы мог дать интервью Дудю, который декларирует борьбу с режимом, и таким образом поддержать этот источник. Однако Дуров не выбрал Дудя, а дал интервью сомнительной личности в виде Карлсона. Последний находится на одном поле с Илоном Маском и Дональдом Трампом.

Еще одна причина, почему Дуров, который никогда не дает интервью, вышел на публику – это предстоящие выборы и судьба его приложения. Очень странно было слышать от человека, которого режим Путина оставил без родного дома, риторику в стиле "США давят на приложение".

Обобщим его слова о том, что он декларирует претензии и проблемы, которые якобы есть в США. А тот, кто активно подсвечивает проблемы перед выборами, обычно имеет целью изменить власть, или понравиться следующей. Скорее всего он говорит правду о давлении на него из США, но только для того, чтобы получить определенную лояльность будущего вероятного президента Трампа.

Поэтому имеем некую интересную ситуацию. Цель интервью Дурова – обеспечить собственную безопасность своего бизнеса и что не менее важно привлечь внимание к своей криптовалюте Toncoin, чтобы увеличить спрос на нее. Если говорить в более пессимистическом варианте, то мы вписываем Дурова в одну компанию с Карлсоном, Маском и Трампом. А я думаю, не стоит напоминать, кто именно сейчас блокирует поставки помощи Украине. Вывод делать вам.