Історія Дурова

Інтерв'ю починається з автобіографії та молодих років Дурова та його брата-генія математики.

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Дуров розповів, що коли був дитиною, жив спочатку в Італії, а потім вони з сім'єю перебралися в Росію, бо його батьку запропонували очолити один із факультетів Санкт-Петербурзького університету. З Італії вони приїхали із рідкісним на той час комп'ютером, завдяки якому тренувалися з братом програмувати. Саме брат Дурова вигадав метод шифрування для телеграму.

У інтерв'ю Дуров розповів про причини продажу своєї частки в соцмережі "ВКонтакті" у 2014 році та виїзд з Росії. Він заявив що відчув тиск від російської влади в період 2010 – 2011 років, яка зажадала отримати дані російських користувачів із соцмережі. Влада Росії вимагала блокувати групи, які були організаторами протестів у Росії.

У 2013 році, коли під час Євромайдану російська влада вимагала від Дурова видати особисті дані організаторів українських протестів, він відмовився. Тоді Дурова поставили перед вибором – підкоритися або продати частку в компанії та виїхати з Росії. Він обрав другий варіант.

Слон (Путін) у кімнаті

Цікаво те, що у цій частині інтерв'ю було б добре згадати російського президента Владіміра Путіна, який виправдовувався перед Карлсоном і робив з себе жертву. Але в цьому інтерв'ю не було ні слова про Путіна. Карлсона не зацікавило питання втручання Росії в ситуацію в Україні. Дуров правильно сказав, що "це інша країна", натякаючи на суверенітет України і її незалежність.

Карлсон не спитав Дурова, чому Росія хотіла отримати дані щодо організаторів протесту. Очевидно, не хотів наголошувати на незручних моментах для Росії.

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І чомусь Карлсон не скористався можливістю запитати у Дурова про вплив США на ситуацію з Майданом. Це основна ідея російської пропаганди, яку він міг розвіяти одним питанням. Росія каже, начебто США створили Майдан. Але Карлсону все одно, йому не цікава ця тема. Бо він знає, що відповідь розіб'є російську пропаганду.

Шукач правди Карлсон буде оминати першопричину проблем Дурова в Росії – Путіна. Та і сам Дуров не згадає ні разу про Путіна в жодному контексті. Хоча обом добре відомо, хто саме стоїть за ініціативою щодо бажання контролю Дурова та соцмережі "ВКонтакті". Але ім'я так і не прозвучало.

Звісно, не оминули питання про те, чи контролює Росія телеграм. На що відповідь Дурова була однозначною – ні! А чутки – це наслідок процесу чорного піару. Хто фінансує цю історію чорного піару проти застосунку, Дуров не конкретизував, лише сказав, що участь у таких компаніях беруть конкуренти. Та й початок інтерв'ю про вимушеного переселенця Дурова повинен вже був завчасно дати відповідь на питання російського впливу на телеграм. Бо як це так, вигнанець буде співпрацювати з причиною вигнання? Водночас Дуров зазначає, що полишити Росію і свою працю для нього було непросто.

Чому Дуров вперше за 7 років наважився на інтерв'ю

У інтерв'ю ми чуємо, як Дуров декларує свою місію, яка полягає в забезпеченні свободи для людей в питаннях комунікації. Але чи почуємо ми в інтерв'ю заклики або попередження про небезпеку від Дурова до своїх же співгромадян, які користуються абсолютно контрольованою путінською владою платформою "ВКонтакті" та яка узурпує і централізує на себе увагу росіян в питаннях комунікації? Відповідь – ні. Проте Дуров охоче починає розповідати про проблеми компаній США.

Він каже, що небезпека свободи слова криється не в державах, а в приватних компаніях таких як Apple. Ще раз, людина у якої російська влада у вигляді спецслужб забрала компанію, погрожувала і фактично вигнала з країни, розповідає, що небезпека свободи полягає в таких компаніях як Apple. Як вам аргументація? Нічогенька!

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Але низка критичних питань залишається. Де є сервери застосунку? Які загрози містить дозвіл застосунку бачити вашу геолокацію? І найцікавіші – чому аполітичний Дуров, який 7 років не давав інтерв'ю, все ж обирає саме Такера Карлсона, особу, яка брала інтерв'ю у Путіна? І чому саме зараз? Це виглядає як легітимізація джерела і надання цьому джерелу більшого значення у вигляді довіри публіки до діяльності Карлсона.

Він би міг дати інтерв'ю Дудю, який декларує боротьбу з режимом, і таким чином підтримати це джерело. Однак Дуров не обрав Дудя, а дав інтерв'ю сумнівній особистості у вигляді Карлсона. Останній перебуває на одному полі з Ілоном Маском і Дональдом Трампом.

Ще одна причина, чому Дуров, який ніколи не дає інтерв'ю, вийшов на публіку – це майбутні вибори й доля його застосунку. Дуже дивно було чути від людини, яку режим Путіна залишив без рідного дому, риторику в стилі "США тиснуть на застосунок".

Узагальнимо його слова про те, що він декларує претензії й проблеми, які буцімто є в США. А той, хто активно підсвічує проблеми перед виборами, зазвичай має на меті змінити владу, або сподобатись наступній. Скоріше за все він говорить правду про тиск на нього із США, але тільки для того, аби отримати певну лояльність майбутнього ймовірного президента Трампа.

Тож маємо таку собі цікаву ситуацію. Мета інтерв'ю Дурова – забезпечити власну безпеку свого бізнесу та що не менш важливо привернути увагу до своєї криптовалюти Toncoin, аби збільшити попит на неї. Якщо говорити в більш песимістичному варіанті, то ми вписуємо Дурова в одну компанію із Карлсоном, Маском і Трампом. А я гадаю, не варто нагадувати, хто саме зараз блокує постачання допомоги Україні. Висновок робити вам.