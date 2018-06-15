Трамп одобрил введение пошлин на товары из Китая, – СМИ

Президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Такое решение американский лидер принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников издания, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц Администрации президента США, отвечающих за вопросы национальной безопасности, а также представителей Министерства финансов и Министерства торговли США.

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Пока неизвестно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Предполагается, что 15 июня будет опубликован список китайских товаров, на которые распространятся новые пошлины.