Как сообщает 24 канал, наших павших героев минутой молчания чествовали в разных уголках Украины.

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По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ежедневно в 9:00 в молчаливой скорби Луганщина склоняет голову перед памятью погибших героев и невинных жертв этой войны.

Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину,

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что по состоянию на 18 марта Луганщина уже потеряла 59 своих сыновей и дочерей.

Также в соцсетях напомнили об чествовании памяти погибших героев главы:

Полтавщины,

Днепропетровщины,

Буковины,

Львовщины.

Добавим, что точное количество погибших украинских героев пока не разглашается. Около недели назад Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский впервые назвал количество наших погибших бойцов. По его словам, говорится о примерно 1300 военных.

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