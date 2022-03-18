Еще почти 400 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации 17 марта.

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Павел Кириленко отметил, что в ночь на 16 марта оккупанты из "Искандеров" обстреляли Покровск, Степное и Марьинку. В результате обстрела пострадали 6 человек.

Стало известно, что умер 1 человек, ранее раненый во Владимировке. Также удалось уточнить информацию об 1 погибшем и 9 раненых в Мариуполе. Еще 2 человека ранены в Верхнеторецком,

– указал глава ОВА

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Потери Донетчины с начала полномасштабного вторжения России