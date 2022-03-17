Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером четверга, 17 марта.
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Там обнародовали фото сбитой авиационной техники российских оккупантов, одновременно поблагодарив наших воинов, которые просто проходили мимо и засняли момент.
Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Вместе победим!
– говорится в сообщении Генштаба.
В ВСУ показали сбитый вражеский вертолет / Фото Генерального штаба
Потери россиян по состоянию на 17 марта
- Личный состав – около 14 тысяч человек;
- Танки – 444 единицы;
- Боевые бронированные машины – 1 435 единиц;
- Артиллерийские системы – 201 единица;
- Средства ПВО – 43 единицы;
- Самолеты – 86 единиц;
- Вертолеты – 108 единиц;
- Автомобильная техника – 864 единицы;
- Корабли и катера – 3 единицы;
- Цистерны с топливом – 60 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;
- Специальная техника – 10 единиц.