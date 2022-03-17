Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером четверга, 17 марта.

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Там обнародовали фото сбитой авиационной техники российских оккупантов, одновременно поблагодарив наших воинов, которые просто проходили мимо и засняли момент.

Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Вместе победим!
– говорится в сообщении Генштаба.

В ВСУ показали сбитый вражеский вертолет / Фото Генерального штаба

Потери россиян по состоянию на 17 марта

  • Личный состав – около 14 тысяч человек;
  • Танки – 444 единицы;
  • Боевые бронированные машины – 1 435 единиц;
  • Артиллерийские системы – 201 единица;
  • Средства ПВО – 43 единицы;
  • Самолеты – 86 единиц;
  • Вертолеты – 108 единиц;
  • Автомобильная техника – 864 единицы;
  • Корабли и катера – 3 единицы;
  • Цистерны с топливом – 60 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;
  • Специальная техника – 10 единиц.