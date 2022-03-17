Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері четверга, 17 березня.

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Там оприлюднили фото збитої авіаційної техніки російських окупантів, водночас подякувавши нашим воїнам, які просто проходили повз і зазнимкували момент.

Бойова робота протиповітряної оборони України. Разом переможемо!

– мовиться у повідомленні Генштабу.

В ЗСУ показали збитий ворожий вертоліт / Фото Генерального штабу

Втрати росіян станом на 17 березня