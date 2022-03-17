Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері четверга, 17 березня.
Читайте також 30% живої сили, зброї і техніки: ЗСУ завдали значних втрат ворогу біля Харкова та Ізюма
Там оприлюднили фото збитої авіаційної техніки російських окупантів, водночас подякувавши нашим воїнам, які просто проходили повз і зазнимкували момент.
Бойова робота протиповітряної оборони України. Разом переможемо!
– мовиться у повідомленні Генштабу.
В ЗСУ показали збитий ворожий вертоліт / Фото Генерального штабу
Втрати росіян станом на 17 березня
- Особовий склад – близько 14 тисяч осіб;
- Танки – 444 одиниці;
- Бойові броньовані машини – 1435 одиниць;
- Артилерійські системи – 201 одиниця;
- Засоби ППО – 43 одиниці;
- Літаки – 86 одиниць;
- Вертольоти – 108 одиниць;
- Автомобільна техніка – 864 одиниці;
- Кораблі та катери – 3 одиниці;
- Цистерни з паливом – 60 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
- Спеціальна техніка – 10 одиниць.