Жена российского военного по телефону пожаловалась, что жить стало "сложнее". Мол, банки под санкциями, а их приложения не работают.

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Жена оккупанта: Никаких хороших новостей нет

Россиянка перечислила российские банки, которые перестали работать из-за введения санкций. Скорее всего, именно их она больше всего и использовала.

ВТБ и Альфа-Банк под санкциями. Никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Сейчас бы, чтобы какой-нибудь дефолт не е**нул,

– пожаловалась она.

Жена оккупанта рассказала, что можно только снять зарплату в банкомате. "С кредиткой какая-то фигня. Деньги еще есть, а пишут, что мало", – добавила жительница России.

Несмотря на тотальную пропаганду Кремля, россиянка констатировала, что сейчас нет никаких положительных новостей. "Никаких хороших новостей нет. Я пока временно буду уходить с работы, хотя в этой ситуации, как уходить с работы", – сообщила она.

На это российский захватчик пообещал, что скоро вернется домой, уйдет из войска и найдет себе "нормальную работу". Однако жена в это не поверила, потому что ее подруге муж написал, что "на Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".