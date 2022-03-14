Дружина російського військового телефоном поскаржилась, що жити стало "складніше". Мовляв, банки під санкціями, а їхні застосунки не працюють.

До теми Дефолт у Росії може відбутись значно швидше, ніж передбачають економісти

Дружина окупанта: Ніяких хороших новин немає

Росіянка перерахувала російські банки, які перестали працювати через запровадження санкцій. Найімовірніше, саме їх вона найбільше і використовувала.

ВТБ та "Альфа-Банк" під санкціями. Жодні програми не працюють і не можна оплачувати з телефону. Зараз би, щоб якийсь дефолт не ї**нув,

– поскаржилась вона.

Дружина окупанта розповіла, що можна лише зняти зарплатню у банкоматі. "З кредиткою якась фігня. Гроші ще є, а пишуть, що замало", – додала жителька Росії.

Попри тотальну пропаганду Кремля, росіянка констатувала, що зараз взагалі немає ніяких позитивних новин. "Ніяких хороших новин немає. Я поки тимчасово буду йти з роботи, хоча у цій ситуації, як іти з роботи", – повідомила вона.

На це російський загарбник пообіцяв, що скоро повернеться додому, звільниться з війська і знайде собі "нормальну роботу". Проте дружина у це не повірила, бо її подрузі чоловік написав, що "в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі".

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